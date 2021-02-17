İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9961
  • EURO
    8,4399
  • ALTIN
    402.744
  • BIST100
    1545.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da terör örgütü PKK'ya ait 2 mağara yerle bir edildi
Güncel

Batman'da terör örgütü PKK'ya ait 2 mağara yerle bir edildi

Yurt genelinde terör örgütü PKK operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 mağarada el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Şubat'ta başlatılan "Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu"nda Hasankeyf ilçesinin Güneşli köyü kırsalında tespit edilen iki mağarada arama yapıldı.

Aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan 38 kilogram amonyum nitrat, 100 gram TNT tozu, elektronik devre elemanları, alıcı düzeneği, 70 metre çeşitli cins ve ebatta kablo, 33 kablo bağlantısı yapılmış batarya bloğu, 48 pil, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 akü, 2 tüp, 8 takım terörist kıyafeti, 5 bot, 10 battaniye, sırt çantası, giyim ve donatım malzemesi, 200 kilogram muhtelif yaşam malzemesi, sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi, 16 örgütsel içerikli kitap, dergi ve CD ele geçirildi.

Bölgede, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.