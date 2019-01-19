Batman'da terörist cenazesine katılan muhtar görevinden uzaklaştırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Raman Mahallesi Muhtarı S.A. hakkında, bir teröristin cenazesinin, ailesine teslim ve defin işlemlerine katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı, hakkında nihai karar verilinceye kadar Valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Raman Mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti azası Ramazan Bingöl görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.