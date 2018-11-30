Batman'da teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

<p> Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez Demirbilek ve Çayüstü köyü kırsalında, 29 kasım’da yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan kontrolde 6 adet AK-47 Kalaşnikov P. Tf. ve çok miktarda fişek ele geçirildi.</p>
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