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Batman'da tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen operasyonlar sırasında güvenlik güçlerinin geçiş güzergahında iki teneke içerisinde tuzaklanmış 40 kilogram patlayıcı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bombayı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz 24 saat esasına göre halkımızın huzur ve güvenliği için arazideler. Bu örgütün çöküş sürecine girdiğinin göstergesidir. Birkaç yıl içinde bu bölgede artık terör konuşulmayacak hale gelecek." ifadesini kullandı.

 

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