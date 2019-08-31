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Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin öldürüldüğü olaya müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı.

  • İHA
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Batman Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olay ile ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, "28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında ilimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde ilimiz emniyet müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da emniyet müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır. Adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K. isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır" denildi. 

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