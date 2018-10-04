Batman'daki terör saldırısında şehitlerimizin sayısı 8'e yükseldi

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 8 asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu.

Yaralı askerlerden biri Ankara'ya nakli sırasında şehit oldu

Saldırıda yaralanan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Yahya Şen, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon tarafından saat 16.00'da Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit oldu.

Bir yaralı askerin tedavisi sürüyor.

Olay

Gercüş ilçesinin Yemişli Köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu Köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor.

Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.