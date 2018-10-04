Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Batman'daki terör saldırısında şehitlerimizin sayısı 8'e yükseldi

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 8 asker şehit düştü, bir asker yaralandı. 
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 
 
Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu.
 
Yaralı askerlerden biri Ankara'ya nakli sırasında şehit oldu
 
Saldırıda yaralanan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Yahya Şen, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon tarafından saat 16.00'da Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit oldu.
 
Bir yaralı askerin tedavisi sürüyor.
 
Olay
 
Gercüş ilçesinin Yemişli Köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu Köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.
 
Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor.
 
Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hindistan’da trenden sarkan kız parçalanmaktan son anda kurtuldu

Hindistan’da trenden sarkan kız parçalanmaktan son anda kurtuldu

Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA