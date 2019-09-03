Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

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Batman'daki vahşette 150 bin TL kan parasına anlaşılmış

Batman Otogarı’nda kan davası cinayetine kurban giden gencin ailesinin geçen yıl karşı tarafla 150 bin TL kan parasına anlaştığı ortaya çıktı. Baba Nuri Yüksekbağ, '50 bin TL ödedik kalanı için ailece tarım işçiliği yapıyorduk.' dedi.

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Batman Otogarı'nda 28 Ağustos'ta meydana gelen olayda R.K. ve kardeşi A.K., kan davalı oldukları 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ı bıçakladı, yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermeyerek ölmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 5 polis görevden uzaklaştırıldı.
 
Suat Yüksekbağ'ın saldırıya uğradığı gün Kütahya'da mevsimlik işçi olarak çalışan baba Nuri Yüksekbağ, "Oğlumu önce otobüste bıçaklamışlar. Oğlum kendini can havliyle otogara atmış. Saldırı otogar içerisinde de devam etmiş. Oğlunun ölümünde ihmalleri olanlar cezasını çeksin" dedi.
 
Baba Yüksekbağ, geçtiğimiz yıl 5 Eylül tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde en büyük oğlunun karıştığı bir olayda karşı taraftan birinin bıçaklanarak öldüğünü, bundan dolayı oğlunun cezaevinde bulunduğunu aktardı. Baba Yüksekbağ husumetin oluşmaması için karşı tarafla barışmak için kanaat önderlerinin araya girdiğini belirterek, "Kanaat önderleri eşliğinde karşı tarafla 150 bin TL kan parası karşılığı anlaştık. 50 bin TL'yi onlara vermiştik. Geri kalan 100 bin TL için ailecek mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladık" dedi. Kan parasını ödemek için askerden 3 ay önce gelen oğlu Suat Yüksekbağ'ın da Kütahya'ya yanına çalışmaya gelmek için yola çıktığını söyleyen acılı baba, oğlunun ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla otobüs firması hakkında da suç duyurusunda bulunacak.
 
(Sabah)
 

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