14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Batman-Dörtyol Hattı'nda petrol sevkiyatında rekor

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda geçen sene, 14 milyon 816 bin 411 varillik taşıma ve 14 milyon 566 bin 30 varillik yüklemeyle 16 yılın rekoru kırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin çıkardığı ham petrolün taşıma ve yüklemesinin yapıldığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Terminali'nde geçen yıl rekor seviyede sevkiyat rakamlarına ulaşıldı.

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda, geçen sene 16 yılın en yüksek ham petrol taşıması 14 milyon 816 bin 411 varille, en yüksek yüklemesi de 14 milyon 566 bin 30 varille gerçekleştirildi.

Son dönemlerde liman bölgelerindeki olumsuz hava koşulları ve hatların modernizasyon çalışmalarına rağmen detaylı planlamalar ve titizlikle yürütülen ekip çalışmalarıyla rekor sevkiyata imza atıldı.

Bu yılın ilk 3 ayında da taşınan ham petrol miktarı 4 milyon 314 bin 983 varile, rafinerilere iletilmek üzere deniz tankerlerine yüklenen ham petrol ise 4 milyon 143 bin 419 varile ulaştı.

BATMAN-DÖRTYOL HAM PETROL BORU HATTI

Türkiye'nin çıkardığı petrolün taşınması ve deniz tankerlerine yüklenerek rafinerilere iletilmesi amacıyla kurulan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, 1967'den bu yana hizmet veriyor.

Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman'da çıkartılan ham petrol, BOTAŞ'ın Dörtyol ilçesindeki terminale bu 511 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla sevk ediliyor.

Boru hattı, ham petrolü Dörtyol terminalindeki depolama tanklarına ulaştırarak, buradaki yükleme iskelesinden deniz tankerlerine yüklenmesi ve rafinerilere iletilmesi amacıyla 52 yıldır hizmet veriyor.

Çavuşoğlu haddini bildirdi: ''Fransa, kendi karanlık tarihine baksın''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Kazdıkça tarih çıkıyor!

Kazdıkça tarih çıkıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA