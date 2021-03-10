Battaniyenin altından çıkan hırsız: İçim geçmiş

DHA 10 Mart 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:29

İstanbul Esenyurt'ta devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, eve hırsız girdiğinden şüphelendi.

Evin kapısını çalan ancak kimsenin açmaması üzerine daireye tırmanarak giren ekipler, eşyaların dağınık olduğunu görünce evde arama yapmaya başladı.

BATTANİYE KIPIRDAYINCA YAKALANDI

Arama esnasında battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, saklanan şüpheliyi yakaladı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin, "Isınmak için eve girdim. Battaniye ile üzerimi örttüm. İçim geçmiş. Birilerinin eve girdiğini duyunca korktum. Saklandım" dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.