İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0412
  • EURO
    29,7108
  • ALTIN
    1781.29
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 ilde eş zamanlı Kafes Operasyonu: Bayğaralar çetesi çökertildi! 55 şüpheli yakalandı
Güncel

6 ilde eş zamanlı Kafes Operasyonu: Bayğaralar çetesi çökertildi! 55 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 08:37 - Güncelleme:
6 ilde eş zamanlı Kafes Operasyonu: Bayğaralar çetesi çökertildi! 55 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda 55 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah, 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve 7 adet av tüfeğine el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

  • Bakan Yerlikaya
  • Bayğaralar
  • kafes operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.