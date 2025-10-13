10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

403 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Silahlı Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Yağma, Haraç ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlarda 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.