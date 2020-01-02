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FETÖ'cü arkadaşı yakalandı, arkasından böyle seslendi: Bayılma numarası yap

FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. Bölgede yer alan ve FETÖ mensubu olduğu tahmin edilen arkadaşları, iadeyi engellemek amacıyla FETÖ'cü Çelik'e 'Bayılma numarası yap Harun' şeklinde seslendi.

02.01.2020  13:20 - Güncelleme: 02.01.2020  13:36
Türkiye, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını yurt dışında da hız kesmeden sürdürüyor.
Buna son örnek ise, Arnavutluk'ta yakalanan ve 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik oldu.
Çelik, MİT operasyonuyla Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
"Bayılma numarası yap"


MİT'in Arnavutluk'ta yaptığı operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.
Operasyon sırasında FETÖ firarisi Harun Çelik'in arkadaşları iadeyi engellemeye çalıştı, "bayılma numarası yap Harun " diye seslendi. (TRT Haber)

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