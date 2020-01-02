02.01.2020 13:20 - Güncelleme: 02.01.2020 13:36

Türkiye, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını yurt dışında da hız kesmeden sürdürüyor.

Buna son örnek ise, Arnavutluk'ta yakalanan ve 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik oldu.

Çelik, MİT operasyonuyla Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

"Bayılma numarası yap"





MİT'in Arnavutluk'ta yaptığı operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Operasyon sırasında FETÖ firarisi Harun Çelik'in arkadaşları iadeyi engellemeye çalıştı, "bayılma numarası yap Harun " diye seslendi. (TRT Haber)

Yakalanan FETÖ'cü arkadaşına böyle seslendi: Bayılma numarası yap