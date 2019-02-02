BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı'na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İstanbul City Lab Deneyim Merkezi-Zemin İstanbul'da yapılan programda yüksek katma değerli genç teknoloji girişimlerine başvuran gençlerin proje sunumlarını yapıyor.

Programın açılış konuşmasında BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Önümüzdeki günlerde açılacak olan Haliç Bilim Merkezi Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi olacak, yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlayabilecek. Teknofest'le roket yarışması düzenleyen ikinci ülke olduk. Teknofest, 2019'da daha da güçlü olacak sadece savunma sanayi değil bilim ve teknoloji alanında daha geniş katılım olacak.” Ifadelerine yer verdi.

Platin Dergisine ayrıca açıklamalarda bulunan Haluk Bayraktar: Biz çok şeffaf bir vakfız. T3 Vakfı'na kamudan para aktarıldığı yönünde iddiaları tümüyle asılsızdır, kurucularımız ve yöneticilerimizin bağışı dışında en ufak bir destek bile almıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ise programda yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın bir yüzü sanayideyken bir yüzünü de teknolojiye çeviriyor, teknolojinin Türkiye'de daha önemli bir rol üstlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dünyaya yeni bir ekonomik model teklif etmemiz gerekiyor, dünyanın buna ihtiyacı var ve bunun için çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Kaçır sözlerine, “Her yaştan girişimcilerimiz Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak istiyor. Biz ilerleyen dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilimsel ve teknolojik girişimlere daha fazla ağırlık vereceğiz. Türkiye Millî Teknoloji Hamlesi'nin bir meyvesi olarak uçak üreten roket üreten bir ülke olan Ukrayna'ya SİHA ihraç ediyor. Savunma Sanayisindeki atılım gençlerimizi cesaretlendirdi. Gençlerimiz artık "biz yapamayız" değil "yapabiliriz" diyor. " şeklinde devam etti.