BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, Mini İHA'nın ilk kez kullanıldığı anları paylaştı
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2008 yılında Diyarbakır'da Bayraktar Mini İHA'nın ilk defa kullanıldığı videoyu paylaştı.
BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, Mini İHA'nın Mehmetçiğimiz tarafından ilk kez kullanıldığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2008 yılında TSK'nın envanterine giren Mini İHA'nın ilk kez Diyarbakır Lice/Tapantepe'de kullanıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, "Mini İHA'nın operasyonlarda ilk defa kullanıldığında kahraman mehmetçiğimize teknik destek ve eğitim vermek için arazideydik." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Yıl: 2008— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 18 Aralık 2018
Yer: Diyarbakır Lice/Tapantepe
Bayraktar Mini İHA envantere girip operasyonlarda ilk defa kullanıldığında kahraman Mehmetçiğimize teknik destek ve eğitim vermek için arazideydik. pic.twitter.com/DpcNukBMsI
(aksam.com.tr)
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