AA 03 Temmuz 2020 Cuma 19:28 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 19:28

Bayraktar, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde, KÜN Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programda, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hayata geçirdikleri projelerin, teknik ekibin eseri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli güdüm sistemi olarak adlandırılan Bayraktar İHA'nın üretiminin ardından yeni proje ve eserlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bayraktar, "İnancımız sağlam, düsturumuz doğru olursa, adaba ve ahlaka riayet eder, aklımızı kullanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Allah'a şükür bizim de beş buçuk kilo ile başladığımız üretim serüvenimiz zaman geçtikçe büyüdü. Bugün beş buçuk tonluk Akıncı uçağımız var. Bu uçağımız herkesi büyülüyor, harika yorumlar yapılıyor." diye konuştu.

Alatlı ise konuşmasının ardından Selçuk Bayraktar'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.