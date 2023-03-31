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Güncel

Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı

Baykar tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte, çalışmaları tamamlanan 144 konteyner sahiplerine teslim edildi.

AA31 Mart 2023 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı
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Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçicek Stadyumu alanına yerleştirilecek 520 konteynerden bir kısmının işlemleri tamamlandı.

AFAD tarafından sahiplerine teslim edilen 144 konteynere afetzedeler yerleşmeye başladı.

Depreme 7 katlı Işık Apartmanı'nda yakalanan ve enkaz altından kurtarılan 31 yaşındaki Gülsün Oğul, AA muhabirine, depremin 16. saatinde kurtarıldığını anlattı.

Bir süre çadırda yaşadığını ifade eden Oğul, "Şimdi buraya yerleştik. İmkanlar çok güzel. Çadırda hiçbir şey yoktu. Burada tüm imkanlar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Emek veren herkese çok teşekkürler." dedi.

Aksu Mahallesi'nde iki katlı evi depremde yıkılan 58 yaşındaki Nurgül Belli de evinin ilk depremde yıkıldığını, 4 çocuğu ile torununun enkaz altından kurtarıldığını söyledi.

- "ÇOK ŞÜKÜR HALİMİZE, CANIMIZ SAĞ"

Bugüne kadar çadırda yaşadıklarını belirten Belli, "Çok şükür halimize, canımız sağ. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Bir çadıra sığıyorduk. Evimiz yapılana kadar buraya da sığarız. Hayatımızı sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

32 yaşındaki İbrahim Suna ise depremin ilk anında yaşadığı binanın çöktüğünü, ekiplerin yardımıyla kurtarıldığını dile getirdi.

Akrabalarını, arkadaşlarını kaybettiğini aktaran Suna, "Depremin ardından kayınbabamlarda kaldık. Dün konteyner talebimin çıktığını söylediler. Buradaki konteyner kentte olmak da güzel. İnşallah tüm vatandaşlarımız evlerine kavuşur." ifadesini kullandı.

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