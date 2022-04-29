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Bayrağa saygı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu. O anlar emniyetin radar aracının kamerasına yansıdı.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 12:08 - Güncelleme:
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Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe'den Konak yönüne giden bir otomobil sürücüsü, yerde Türk bayrağı olduğunu görünce, hızlı akan trafikte aracını durdurdu.

Yerdeki Türk bayrağını alıp üzerindeki tozları temizleyen otomobil sürücüsü, daha sonra özenle katladığı bayrağı, aracının bagajına koyup, yoluna devam etti.

O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakıp yolda durduğu ve hızlıca yerdeki bayrağı alıp ayrıldığı anlar yer aldı.

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