AKINCI'nın Sinop'ta gerçekleştirilen TOLUN atış testi tam isabetle gerçekleşti. Baykar'ın sosyal medya hesabından teste ilişkin video paylaşılırken, paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı

ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) güdümlü bir mühimmattır.