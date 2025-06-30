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Bayraktar TB2'ye yeni görev... Cinayet soruşturmasında kullanılacak

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin güneyindeki Limanowa kasabasında kızı ve damadını öldürmekten aranan zanlının yakalanması için Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin de görev alacağını duyurdu.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Bayraktar TB2'ye yeni görev... Cinayet soruşturmasında kullanılacak
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Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, 57 yaşındaki Tadeusz Duda, Limanowa kasabası yakınlarındaki Stara Wies köyünde 27 Haziran'da silahlı saldırı düzenleyerek kızını ve damadını öldürdü.

Yüzlerce polis memuru ve terörle mücadele timlerinin katılımıyla Duda'yı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

Duda'nın 28 Haziran'da görüldükten sonra polis memurlarına ateş açtığı, ardından yakındaki bir ormana kaçtığı belirtildi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya ordusunun yürütülen arama çalışmalarına destek vereceğini ve çalışmalarda Bayraktar TB2 SİHA'nın görev alacağını bildirdi.

Sabıka kaydı bulunan Duda, 2022'de ve bu yılın başlarında aile içi şiddet ve tehdit suçlamalarıyla yargılandı.

Polonya, Bayraktar TB2 SİHA alan ilk NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi konumunda bulunuyor.

  • Bayraktar TB2
  • Soruşturma

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