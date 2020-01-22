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Güncel

Bayraktar'dan Star.com.tr okuyucularına Gaziantep daveti

İHA'ların mimarı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep'te düzenlenen festival tanıtımında Star.com.tr takipçilerine iki davet birden yaptı. 'Star.com.tr takipçilerini Gaziantep 2020'ye davet ediyorum.' diyen Bayraktar, 'Bununla birlikte Teknofest sosyal medya hesaplarını da takip etmelerini rica ediyorum.' dedi.

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin22.01.2020  11:21 - Güncelleme: 22.01.2020  11:24

Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Teknofest bu yıl milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecek. 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek etkinliğe bu yıl Star.com.tr takipçilerinin özel bir daveti var.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile toplantı sonrası yaptığımız görüşmede, Star.com.tr takipçilerine Teknofest Gaziantep için özel bir davet mesajı geldi. Bayraktar'ın ikinci daveti, Teknofest sosyal medya hesaplarının takibine ilişkin oldu.

TÜRKMEDYA, İLK GÜNDEN BERİ BASIN PAYDAŞI

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

İlk iki festivalin de basın paydaşı olan TürkMedya, Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest'in de basın paydaşları arasında yerini aldı.

Bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefiyle yola çıkan festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 

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