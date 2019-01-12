İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: Tarihi bir adım

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın Türkiye'den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, 'Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnsansız Hava Aracı(İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın Türkiye'den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından açıklama yaptı. Bayraktar Ukrayna'ya İHA satışının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım. Bu adım; ekibimiz, TSK'mız, Savunma Sanayi Başkanlığı, milli ve bağımsız savunma sanayi vizyonunu ortaya koyan, milli irade ve bayrağımızı zirveye çekmek için gönülden destek veren aziz Milletimizin eseri" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN BAŞARISI"

 

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Poroşenko'nun paylaşımını paylaşarak, "Bu başarı sadece Baykar'ın değil, Türkiye'nin başarısıdır" ifadelerini kullandı. 

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm 2. Fragmanı izle

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip

'Tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız'

'Tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız'

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Mehmetçik sevgisi F-35 uçağı yaptırdı

Mehmetçik sevgisi F-35 uçağı yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Mercedes´in coupe sedanı CLS´yi test ettik

Mercedes´in coupe sedanı CLS´yi test ettik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA