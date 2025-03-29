Bayram göçü başladı: Trafik zaman zaman durma noktasına geldi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu.

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışıyor.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan otobanların kesişim noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

21 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu erkenden başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında hareketlik artarken trafik akıcı olarak sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de bölgede olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürürken yoğunluğun Arefe günü ile bayramın ilk günün de artması bekleniyor.