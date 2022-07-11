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Bayram günü Tekirdağ'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek (43) ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek (8) hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.

DHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
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Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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