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Bayram kuyruğu  Ege’ye kadar uzandı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Ege’ye yerli turist akın etti. Bölgenin güvenliği için havadan karadan kontrol edilmeye başlandı. Bodrum’daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.

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Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte büyük şehirleri terk ederek yollara düştü. İstanbul trafiği rahat bir nefes aldı ama tatilciler feribot yollarında ve ana arterlerde 10 kilometrelik kuyruklar oluşturdu. Önceki akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Dün sabah saatlerinden itibaren TEM’in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi. Yola erken çıkanları ise Ege’ye akın eden turistlerin oluşturduğu trafik karşıladı, özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci trafiği durma noktasına getirdi. 

AKIN AKIN GELİYORLAR 

En çok yoğunluk yaklaşık 1.5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerine de tatilciler akın etti. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca Bodru m’a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum’da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor. 

Tatilin ilk gününden itibaren 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Emniyet güçlerinin bayram tatili boyunca aralıksız yol kontrollerini yapacağı öğrenildi. 

 

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

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