Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar Programına katıldı.

Erdoğan, programda gençlere yönelik, Gençlik Kart, burs ve kredi imkanlarından elektronik ürün alacaklara indirim gibi birçok müjde verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERE MÜJDELERİ PEŞ PEŞE VERDİ!

Yüzyılın seçimine giderken, AK Parti'nin üç dönem kuralını işleterek, 18-30 yaş aralığındaki gençlere milletvekili listelerinde geniş yer verdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"'Parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracaksınız?' diyenlere inat gençliğe, gençlerin potansiyeline güveniyoruz. Sizlerin zamanının misafiri olduğumuzun bilinciyle özellikle gençlerimize karşı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Saçma sapan vaatlere nefes harcamıyoruz. 'Onlar ne veriyorsa benden 5 fazlası' diyen eski Türkiye siyasetçileri gibi lafla el yükseltip gerçekte hayatları karartmıyoruz."

Erdoğan, somut, gerçekçi, hayata dokunan ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayan, iyi çalışılmış projelerle gençlerin huzuruna çıktıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna nasıl ulaşılacağını, millet ve gençler için neler yapacaklarını ortaya koyduklarını, bu konuda, seçim beyannamelerinin kapsamlı bir yol haritası sunduğunu vurgulayan Erdoğan, beyannamede bugüne kadar gençler için hayata geçirdikleri sayısız hizmete, reforma ve düzenlemeye ilave olarak gelecek dönem için yapacaklarını tek tek saydıklarını anımsattı.

GENÇLİK KARTI UYGULAMASIYLA ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik Kartı uygulamasıyla kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz. Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgeleri kuracağız. Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. Gençlerimizin dünyayla etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz. Üniversiteye devam etmek istemeyen gençlerimizin mesleki sertifikalarla iş gücü piyasalarına katılımını teşvik edeceğiz."

"BURS VE KREDİ İMKANLARINI DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ"

Gençlik mesleki veri tabanı kurarak iş dünyasının talepleriyle gençlerin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesini sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, beyin göçünü tersine çevireceklerini, gençlerin gelecek umutlarını güçlendireceklerini, Türkiye'ye hizmet etme aşkını artıracaklarını belirtti.

Erdoğan, gençlerin dünya gençleriyle buluşmasını ve kültürel etkileşimini sağlayan hareketlilik hibe programlarının sayısını yükselteceklerini dile getirerek, "Başvuran tüm öğrencilerimize verdiğimiz burs ve kredi imkanlarını daha da genişleteceğiz. Bu sene 407 binden fazla gencimizin başvurduğu, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının sayısını artıracağız. Bunların dışında birçok projeyle, yatırımla, eserle inşallah sizlere aşkla hizmet edeceğiz." dedi.

Gençlerden 14 Mayıs'ta geleceklerine sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta sizlerden sandıkları patlatmanızı bekliyorum. 14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerini tekaüt vakti çoktan geçen yedili koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağınıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Programın ardından günün anısına Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ismini taşıyan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübünün formasını hediye etti.