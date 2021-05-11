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Bayram sohbetinin en güzeli, bu bayram da 24 Portre'de…

Zeynep Türkoğlu; konuklarıyla bu bayramda da misafir odanızda olacak. Türkiye'nin sevilen yazarlarını Ramazan Bayramı boyunca ekranınıza taşıyor. Kendi yolunun ustası, birbirinden değerli isimler, içten tebessümleriyle, 24 Portre'de…

11 Mayıs 2021 Salı 17:47 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 17:50
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ZEYNEP TÜRKOĞLU'NUN BAYRAM KONUKLARI

Bayramın 1. Günü (13 Mayıs 2021 Perşembe, 20.00)

Yazar, Erol Erdoğan

Zeynep Türkoğlu "N'apsak bu gençleri?" diye soruyor; işin ehli, kamuoyu araştırmaları ile toplumun nabzını tutan Yazar Erol Erdoğan cevap veriyor.

Çok gençler, az gençler, ileri yaşların genç kalanları, yaşını başını alıp köşeye çekilenleri, akıl verenleri...

Birbirini ne kadar dinliyor, ne kadar anlıyor, nasıl konuşuyor?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Erol Erdoğan cevaplıyor.

Bayram sohbetinin en güzeli, bu Bayram da 24 Portre'de.

(14 Mayıs Cuma, 16.15'de tekrarı yayınlanacaktır.)

Bayramın 2. Günü (14 Mayıs 2021 Cuma, 10.00)

Yazar, Ömer Faruk Paksu

Çocuk yayıncılığının tecrübeli ismi Ömer Faruk Paksu 24 Portre'de Zeynep Türkoğlu'na anlatıyor...

Bir aile bir çocuğa kitap seçmekte zorlanırken, bir yazar bir çocuğa nasıl bir dünya kurar?

Çocuklar için yazmanın zevkleri, zorlukları neler?

Minik kitap kurtları nasıl kazanılır, esas mesele eğlenmek mi, öğrenmek mi?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Ömer Faruk Paksu cevaplıyor.

Bayram sohbetinin en güzeli, bu Bayram da 24 Portre'de.

24 Portre, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü 10.00'da 24 TV'de...

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