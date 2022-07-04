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Bayram tatil öncesi helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetimi başladı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
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Kurban Bayramı tatili öncesi kenti çevreleyen kara yollarındaki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mithat Tüzüner de helikopterle Denizli-Afyonkarahisar ile Denizli-Uşak kara yollarında havadan denetleme yaptı.

Helikopterden belirlenen kural ihlallerinin bildirildiği 10 uygulama noktasında hatalı 36 sürücüye ceza uygulandı.

Bayram tatili süresince helikopter destekli denetimlerin süreceği ifade edildi.

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