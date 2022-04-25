CANLI Başkan Erdoğan: Sebepsiz zamlara müsamaha yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ne küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle, ne kurla, ne diğer maliyetlerle izah edilemeyecek bu tablonun müsebbiplerinin iki dünyada da elimiz yakalarında olacaktır

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz