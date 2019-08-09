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Bayram tatili başladı, trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

  • DHA-AA
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Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.
 
İstanbul'da bayram öncesi trafik denetimi
 
Bayram öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi. 
 
Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu. 
 
Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis ve jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. 
 
Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda da "Buhar" isimli jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
 
Trafik denetiminde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı. 
 
Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin, Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında, araçlardaki çocuk yolculara broşür dağıtıldı, emniyet kemerinin önemi anlatıldı. 

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