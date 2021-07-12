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Güncel

Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle toplandı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, bayram için ek tedbir alınıp alınmayacağı toplantının ardından netlik kazanacak.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı.

Ana gündem koronavirüs ile mücadele

Toplantının öncelikli gündemi ise yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durum ve Türkiye'de artışa geçen delta varyantına ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek. 10 Temmuz itibarıyla büyük ölçüde esnetilen tedbirlerin tabloya yansımasına da bakılacak.

Toplantıda aşı programı üzerinde özellikle durulacak. Aşılamanın ülke genelinde artması konusunda atılabilecek adımların değerlendirileceği toplantıda, aşı tedarikindeki yol haritası ve yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

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