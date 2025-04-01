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Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 619 kişi de yaralandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1120 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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