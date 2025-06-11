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Bayram ziyareti kanla bitti! Çocuklarını görmek istedi, öldürüldü!

Zonguldak'tan Sakarya Adapazarı'na Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA11 Haziran 2025 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Bayram ziyareti kanla bitti! Çocuklarını görmek istedi, öldürüldü!
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Zonguldak'tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen ve eski kocası tarafından silahla vurularak yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi Emir K.'ye ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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