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Bayram'da hava nasıl olacak? Sıcaklıklarda artış yaşanıyor...

Yazın gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı yaklaşırken hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. Sıcaklıklarla düşüş mü yaşanacak yoksa artış mı? 24 TV'de Kaan Yakuphan'ın sunumuyla ‘Akşam Haberleri'nde açıklamalarda bulunan 24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, son hava tahmin raporlarını aktardı.

13 Haziran 2024 Perşembe 00:24 - Güncelleme:
Bayram'da hava nasıl olacak? Sıcaklıklarda artış yaşanıyor...
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Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesiyle hava durumu ve bayram boyunca sıcaklıkların nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Detayları 24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan aktardı.

KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞMUR VAR

Kurban bayramı için hava tahmin raporlarını aktaran 24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, "Arefe günü Marmara'da, Karadeniz'de İç Anadolu ve Ege'nin iç kısımlarında yağmur başlıyor. Kurban Bayramı'na yağmurla başlıyoruz. Sonrasında bayramın birinci günü Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi yağışlı. Bu yağışlar aşırı bir ısınmanın ardından gelecek sağanaklar olduğu için lokal alanda şiddetli yağış bırakabilir. Özellikle Arefe günü için dikkat etmek gerekiyor. Cuma günü Trakya'da, cumartesi günü de Marmara ve Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'da şiddetli yağış olabilir. Bayrama şiddetli yağışla ve selle başlayabiliriz. Bu sebeple sıcakla mücadelemizin ardından şiddetli yağışla da mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

"2024 SICAKLIK REKORLARI KIRACAK GİBİ"

Türkiye'de çöl sıcaklarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Ayan, "Projeksiyona baktığımızda (sıcaklık) 2024, 2023'ün de rekorunu kıracak gibi gözüküyor. Haziran, temmuz ve ağustos dönemi normallerin üzerinde en sıcak yaz olma yolunda hızlı hızlı ilerliyor gibi gözüküyor." İfadesini kullandı.

"35 DERECE SICAKLIK ALARMIDIR"

İstanbul'un bugün günün en sıcak saati olan 14:00,15:00 sularında 34 derece olduğunu dile getiren Ayan, "Bu saatlerde nem yüzde 45 dereceydi böyle olunca yaklaşık 37-38 derece hissediliyor sıcaklık. Normalde sıcak alarm verdiğimiz rakam 35 derecedir. Bu derece 35'in üzerine çıktığı zaman hepimizin vücudu biraz zorlanmaya başlıyor." şeklinde konuştu.

SICAKLIK ARTIŞI GEÇİCİ Mİ?"

Türkiye ve dünya genelindeki sıcaklıklarda yaşanan ani yükselişe dikkat çeken Ayan, "Hava ısındıkça biz klima açıyoruz, klima açtıkça havaya saldığımız emisyon artmaya devam ediyor. Dolayısıyla elektrikli aletleri kullanırken iki kere düşünmek gerekiyor" dedi.

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