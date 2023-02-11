Bayramov: Kahraman Türk milleti alnı açık, yüzü ak çıkacaktır

Bayramov, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için başsağlığı dileyen Bayramov, Azerbaycan'ın kardeş ülke olarak, Türkiye'nin her zaman ve ihtiyacı olduğu durumlarda yanında olacağını belirtti.

Bayramov, depremden saatler sonra Azerbaycan'dan arama kurtarma ekiplerinin yardıma gelmeye başladığını belirterek bu depremin, çok ağır bir felaket olduğunu ve binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu vurguladı.

"Biz eminiz ki bu ağır imtihandan kudretli Türkiye devleti ve kahraman Türk milleti alnı açık, yüzü ak çıkacaktır" ifadelerini kullanan Bayramov, "Azerbaycan'da da herkes büyük bir şok yaşadı. Bizim için de oldukça büyük bir darbe oldu." diye konuştu.

Bayramov, Azerbaycan'dan ve diğer ülkelerden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin vazifelerinin insanları enkazdan çıkarmak olduğuna işaret ederek, Azerbaycan'daki hastanelerde de yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Azerbaycan'da her bir bireyin Türkiye'ye yardıma gelmek istediğini söyleyen Bayramov, şunları belirtti:



"Herkes, bu acılı günler, facialı günler yaşanmasın ister tabii ki. Güzel günlerde, sevinçli günlerde birlikte olduğumuz gibi, zor günlerde de birbirimizin yanında olmak kardeşlik borcumuz. Düşünüyorum ki bizim bütün halklarımız, devletlerimiz bunu tüm dünyaya gösterdi.

Mevlüt Bey, Azerbaycan'da olan 44 günlük vatan savaşı zamanında 5 kez Azerbaycan'a geldi. Bizim yanımızda oldu, bizi hiç tek bırakmadı ve biz bu desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu, bütün Türkiye'den bakanlar, milletvekilleri ve her bir Türk vatandaşından gördük ve hissettik."

Bayramov, depremin etkilediği bölgelerden 438 Azerbaycan vatandaşının ülkelerine dönmek için başvuruda bulunduğunu ve Ankara'daki büyükelçilik vasıtasıyla bu başvuruyu yapan kişilerin büyük bir kısmının Azerbaycan'a gönderildiğini aktardı.

Kalan diğer Azerbaycan vatandaşları için de gerekli diğer işlemlerin devam ettiğini kaydeden Bayramov, 5 Azerbaycan vatandaşının depremde hayatını kaybettiğinin doğrulandığını söyledi.

Bayramov, yaşamını yitirenlerden birinin Türkiye'de defnedilmesinin istendiğini, diğer 4 cenazenin de Azerbaycan'a nakil işlemlerinin devam ettiğini ve halen ulaşılamayan Azerbaycanlıların olduğunu kaydetti.