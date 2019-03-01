Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi

Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda sabah saat 08.15'te meydana geldi. Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.