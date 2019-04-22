Bayrampaşa TEM'de feci kaza: Bariyerlerin ok gibi saplandığı araçtan yaralı olarak kurtuldu

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa TEM Aksaray bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Güneş idaresindeki 34 CTU 23 plakalı minivan tipi araç, iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza nedeniyle aracın kaput kısmında büyük oranda hasar meydana geldi. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerini haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler bariyerlerin ok gibi saplandığı araç içerisinde bulunan sürücüyü araçtan çıkardı. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Emin Güneş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra kaza yerine çekici çağrılarak bariyerlere giren araç yerinden çıkarıldı.