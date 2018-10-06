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Bayrampaşa'da bir fabrikada yangın çıktı

Bayrampaşa'da ayakkabı imalatında kullanılan plastik malzemelerin üretildiği ve depolandığı bir fabrikanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu.

  • DHA
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Bayrampaşa, Vatan Mahallesi, Kanaat Sokak'ta bulunan bir fabrikanın çatısındaki açık alanda saat 20.30'da atık malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine önce Bayrampaşa, ardından da Fatih ve Şişli gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın arka ve ön sokaklarından müdahalede bulunan ekipler, merdiven araçlarını kullanarak çatıya ulaştı.
 
Yanan plastik malzemeler yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak  yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybı olayı meydana gelmedi. Yangının çıktığı fabrika ve çevredeki yakın fabrikaların işçileri sokağa dökülerek, söndürme çalışmalarını izledi. Ayakkabı yapımında kullanılan plastik malzemelerin üretildiği ve depolandığı öğrenilen fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
 
Polis, nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

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