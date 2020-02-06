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Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı

BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde çamaşır yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası bir kişi kolundan hafif şekilde yaralandı.

DHA06.02.2020  07:47 - Güncelleme: 06.02.2020  07:47

Olay Bayrampaşa, Orta Mahallede gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi üzerinde bulunan bir çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. İş yerindeki çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlama sırasında ismi öğrenilemeyen bir çalışan hafif şekilde kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan çalışana ilk müdahale yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye patlamanın sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattı.

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