15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7114
  • 6,3783
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bayrampaşa'da çatı yangını

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, kafesteki kuşlar telef oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi İnanç Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çatıda bulunan kafesteki kuşlar telef oldu.

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

256 yaşında ölmüştü! Sırrı açıklandı

256 yaşında ölmüştü! Sırrı açıklandı

Yoğun talep vardı! İşte yeni öğretmen önlükleri

Yoğun talep vardı! İşte yeni öğretmen önlükleri

Bu adanın tek sahibi onlar!

Bu adanın tek sahibi onlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA