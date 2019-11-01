Bayrampaşa'da çatı yangını
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, kafesteki kuşlar telef oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi İnanç Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çatıda bulunan kafesteki kuşlar telef oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.