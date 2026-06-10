Bayrampaşa'da trafo patladı, yolcular tramvay raylarında yürümek zorunda kaldı

Bayrampaşa'da tramvay hattına enerji sağlayan bir trafoda yaşanan patlama, bölgede büyük panik yarattı. Patlama sonrası enerji kesintisi nedeniyle T4 hattındaki tramvay seferleri durdu ve araçlarda mahsur kalan yolcular raylar üzerinde yürüyerek tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çevreye yayılan yoğun gaz kokusu ayrı bir endişe kaynağı oldu.

TRAFO PATLADI, TRAMVAY HATTI FELCİ YAŞADI

Kartaltepe Mahallesi'nde, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan Bosna Çukurçeşme Durağı yakınındaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi.

Trafodaki patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi, tramvay hattındaki seferlerde de aksamaya neden oldu. Tramvaylardan tahliye edilen yolcular, bir süre raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, İGDAŞ GAZ KOKUSUNU ARAŞTIRDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın söndürüldü.

Bu arada, mahalle sakinlerinin çevreye gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine İGDAŞ ekipleri trafonun yanındaki alanda çalışma başlattı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit de yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle trafiğe kapatılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ, MAHALLE SAKİNLERİ DEPREM SANDI

Tramvay hattında yolcuların araçlardan inerek raylarda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların raylarda yürümesi, ardından cadde üzerinde oluşturduğu yoğunluk görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Galip Mayır, patlamanın çok şiddetli gerçekleştiğini ve herkesin deprem olduğunu sandığını söyledi.

METRO İSTANBUL'DAN SEFER AÇIKLAMASI

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin, Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.