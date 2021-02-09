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Bayrampaşa'da yangın paniği

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde 4 katlı binanın plastik ham madde dolu olduğu öğrenilen bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA09 Şubat 2021 Salı 10:36 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 10:36
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Muratpaşa Mahallesi Öz Dericiler Sanayi Sitesi F Blok'ta saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre 4 katlı iş yerinin plastik ham madde deposu olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede önce bodrum katı daha sonra tüm binayı kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan yere köpüklü suyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

"BURASI HEP YANIYOR"

Görgü tanığı Taner Yağantekin, "Plastik ham madde üzerine bir iş yeri burası. Daha önce de yangın çıktı burada. Buraya bir önlem bulamıyorlar. İtfaiye çabuk geldi. Sönme şansı yoktu, çabuk söndürdüler. Yaralı yok şu anda. Burası hep yanıyor" dedi.

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