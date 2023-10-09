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Bazı Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Bazı Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı

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