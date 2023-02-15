İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,866
  • EURO
    20,2441
  • ALTIN
    1121.95
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Güncel

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 06:16 - Güncelleme:
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
ABONE OL

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 5 aile sosyal destek uzmanı, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına muhabir ve yönetmen, Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatına 5 gençlik hizmetleri memuru ve 5 spor uzmanı, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 5 çağrı karşılama memuru, İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 2 iletişim memuru, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatına sınav hizmetleri görevlisi kadroları ihdas edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.