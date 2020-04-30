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BBC'nin Türk muhabiri Zeynep Erdim Türkiye'yi kötülemek isterken rezil oldu!

BBC'nin Türk muhabiri Zeynep Erdim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi kötülemek isterken rezil oldu.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:52 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:52
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Daha önce defalarca Türkiye aleyhine algı operasyonu yapan dünyaca ünlü İngiliz televizyonu BBC ve muhabirleri yine saçmaladı.

BBC'nin Türk muhabiri Zeynep Erdim Twitter'dan yaptığı paylaşım görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası erişime açıldı haberine, 'Ancak TC kimlik numarası, baba adı gibi bilgileri devlete vermeden haritaya ulaşılamıyor.' şeklinde yorum yapan Erdim, sosyal medyada alay konusu oldu.

VATANDAŞLAR DALGA GEÇTİ

Yüzlerce vatandaş bu yorum sonrasında BBC muhabiri Zeynep Erdim ile dalga geçerek paylaşımın altını yorumlarla oldurdu.

İşte o yorumlar:

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı

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