AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:55

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, terör saldırılarının ve demokrasiye müdahalelerin bedellerini ekonomi, siyaset ve diplomaside ödemeye devam ettiğini söyledi.

Bu saldırıların arkasında ülke dışındaki şer odaklarının bulunduğunu dile getiren Destici, "Türkiye'de, Türkiye ve Türk milleti için nasıl bir sonuç doğarsa doğsun kendi çıkarlarına uygun, kendi menfaatleri yönünde kararlar alan bir yönetim olması için çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNE TEPKİ

Destici, ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarını kınadı.

Açıklamayı, Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak değerIendirdiklerini belirten Destici, "Türkiye, bu girişimle ilgili hukuk çerçevesinde gerekeni yapacak güçtedir ve yapacaktır. Muhalefet partilerinin bir kısmının, bu propaganda ve teşebbüslerle aynı yörüngeye girmesini ise üzüntüyle izliyor ve kınıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına da değinen Destici, "Gerçekliği olmayan bir hadiseden çıkarılmaya çalışılan krizin yalnızca bürokrasiye değil, devletin tüm kurumlarına ve genel olarak içeride ve dışarıda Türkiye'nin itibarına, dolayısıyla Türkiye'nin tüm ilişkilerine zarar vereceği konusunda herkesi uyarmak istiyorum." dedi.

"DEMİRTAŞ, TIKILDIĞI DELİKTEN KONUŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Bazı siyasetçilerin ve muhalefet partilerinin, yapıcı olmak yerine kaostan beslendiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Sözde Kürt sorunu, siyasi cinayetler ve sistem tartışmaları derken sürekli kaos çıkarma derdindeler. Bu kişiler bunlarla sıcak gündem oluşturmaya çalışırken kendini nimetten sayan Demirtaş da tıkıldığı delikten konuşmaya devam ediyor ve elindeki yüzlerce şehidin kanıyla utanmadan millete demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Sen kimsin Demirtaş? Sen kim oluyorsun da bize, millete demokrasi dersi vermeye kalkıyorsun? Biz demokrasiyi, terör örgütünün uzantısı HDP'den, Demirtaş'tan öğrenecek değiliz. Bir de kalkmış, 'Sol olmadan demokrasi; yumurtasız, domatessiz menemene benzer' demiş.

Şimdi söyleyeceğim sözleri, aslında keşke bir CHP yetkilisi de söyleyebilse. Sen sol değilsin, sen ve partin terör örgütünün uzantısısınız. Bizim menemenimizde yumurtaya, domatese, soğana, sarımsağa, lezzet katan her çeşitliliğe yer var fakat teröre, alçaklığa, hainliğe yer yok. Ağzımızın tadını kaçıran, askerimizi, polisimizi şehit eden, ocaklarımıza ateş düşüren, terör eylemleriyle binlerce cana kıyan hainlere yer yok. Giydiğin beyaz gömlek seni üstüne sinen kan kokusundan kurtaracak mı sanıyorsun? Önüne dizilen kitaplar seni aydın mı yapacak sanıyorsun? Boşuna uğraşma, bunların hiçbiri senin terörist kimliğini gizleyemez. Demirtaş, kendine biçilen rolünü iyi oynuyor ama Türk milleti ne bu yalanlara kanar ne de şehitlerinin kanını yerde koyar."