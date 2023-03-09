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BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'na ilişkin konuşan BBP Genel Başkanı Destici, 'Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız, bunda herhangi bir tereddüt yaşamadık. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız.' dedi.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 20:39 - Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabul 1 saat 40 dakika sürerken daha sonrasında BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BBP olarak ülkenin menfaatini, milletin istikbalini önceleyecek bir siyaset izlediklerini ifade eden Destici, "Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu konuda herhangi bir tereddütlümüz olmadı. Bundan sonra sonrada bir tereddüt yaşamıyoruz. İnşallah seçimlerde de yine Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız. İnşallah seçimlerinde her iki ayağını da kazanacağız. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle kendim ve heyetimiz güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik." diye konuştu.

Destici, yapılan görüşmenin içerisinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem afetinin birinci gündem maddesi olduğunu da belirterek, "Bu görüşmemizin içerisinde 11 ilimizin yaşadığı deprem afeti birinci gündem maddemizdi. Burada yapılan çalışmalar bizim tespitlerimiz önerilerimiz bunları da cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gittikçe bir toparlanma var. İnşallah gün geçtikçe de toparlanmayı yaraların sarılmasını daha üst düzeye çıkaracak hükümetimiz devletimiz. Bakanlarımızın tamamı sahada, bütün kurumlarımız iş birliği yapmış içerisinde, vatandaşlarımızda müthiş bir dayanışma örneği gösterdi. Bizde BBP ve Alperen Ocakları olarak hem arama-kurtarma ekiplerimiz hem yardım ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna cevap veren Destici, şunları söyledi: "Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uyan siyasi partiler elbette ki cumhur ittifakına dahil olabilir. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Kararımız kendi adaylarımızla seçime katılma noktasında. Güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Burada bir anlaşmazlık yok. Heyetlerimiz daha önce bir araya gelmişti. İnşallah tekrar bir araya gelecekler."

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • cumhur ittifakı

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