BBP Lideri Destici, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Destici, 15 Mart'taki selden etkilenen Abide Köprülü Kavşağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaklaşık 49 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremlerde 100 binin üzerinde insanın yaralandığını anımsatan Destici, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın pek çoğu taburcu oldu ama tedavileri süren yaralılarımız da var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Depremlerde on binlerce konut ve binanın yıkıldığını ve çok sayıda binanın da büyük hasar aldığını anlatan Destici, depremlerin ardından devletin tüm organlarıyla yaraları sarma gayretine girdiğini vurguladı.

Birkaç gündür özellikle Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş'ı da içine alan sağanak yağışların olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Belki bir yılda yağacak yağmur, birkaç saat içinde ya da birkaç gün içinde yağıyor. Bu da sel afetlerine ve su baskınlarına sebep oluyor. Son birkaç gündür Şanlıurfa'da bu yaşanıyor. Adıyaman'da ayrıca Gaziantep'te de yaşanıyor. Maalesef hayatını kaybeden insanlarımızın bir kısmı burada rahmeti rahmana kavuşmuş. Ben öncelikle bu sel afetlerinde Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Burada 2, Adıyaman'da bir vatandaşımızın da arandığını biliyorum. Tabi duamız sağ bulunmaları ama sağ değillerse bile naaşlarına da aileleri ulaşmayı çok arzu ediyor. Bu konuda tüm çalışmalar yapılıyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla burada. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere diğer bakanlarımız bölgedeler. Sadece kendileri değil, kendilerine bağlı bütün genel müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar burada. Anında problemleri çözmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyorlar. Şimdi tabii tedbirler alınmış vaziyette. Şu anda hafif yağış var. Burada gün boyu yağış gözüküyor. Ama artık tedbirler alınmış. Gördüğünüz gibi alt girişler kapatılmış. Araçların geçişlerine müsaade edilmiyor. Bu tedbirlerden sonra inşallah bir daha can kaybı yaşamayız diye ümit ediyorum."

- BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AKTARDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise belediye ekiplerinin sabaha kadar çalıştığını belirterek, "Bugün güzel bir güne çıktık. Şimdi Abide Kavşağı'ndayız. Karakoyun kenarındaki ve Abide'deki temizlik çalışmaları tamamlandı. Karakoyun'da sadece bodrum katlarına giriliyor şu anda. Bodrum katlara da büyük oranda girildi. Oradaki temizlikler yapılıyor. Bugün de devam edecek. Orası da tamamen bittikten sonra da normale kısa sürede dönmüş olacağız." dedi.

Açıklamaların ardından Mustafa Destici, Abide Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den çalışmalar hakkında bilgi alan Destici, bölgede selden zarar gören bazı iş yerlerini ziyaret ederek, işletmecilerle görüştü.