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BDDK bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme yaptı

BDDK, bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğinde değişiklik yaptı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları düzenlediği tebliğinde değişikliğe gitti.
 
BDDK'nın "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yapılan değişiklikler doğrultusunda, tebliğde aktif kalemlere ilişkin açıklamalar bölümünde yer alan "Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı" ve "Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre" tabloları yürürlükten kaldırıldı.
 
Tebliğin pasif kalemlere ilişkin bölümde de düzenlemeler yapılırken, ilgili olduğu banka türü esas alınarak hazırlanan genel karşılıklara ilişkin tabloların olduğu alt bent tebliğden çıkarıldı.
 
Bu bölümde ayrıca, "tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları" bendi de "tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen zarar karşılıkları" şeklinde değiştirildi.
 
Tebliğ'in gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar bölümünde yer alan tablolardan "Personel Giderleri" satırı yürürlükten kaldırılırken, "Faaliyet Kiralama Giderleri" satırı "TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri" olarak yeniden düzenlendi.
 
Söz konusu değişikliklerin tamamı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

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