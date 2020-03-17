İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0326
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    86777.7
Güncel

BDDK'dan kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

17 Mart 2020 Salı 19:48 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:53
ABONE OL

Alınan kararlara göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı. 

Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

Hareketlerindeki uyum mest ediyor! İlk baharın habercileri

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi
Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme
F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.