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BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK'nın bağış ve yardımlara ilişkin yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 13:42 - Güncelleme:
BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

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